DÉJEUNER SUR L’HERBE : Marcq-en-Barœul La Corderie Marcq-en-Barœul, samedi 8 juin 2024.

DÉJEUNER SUR L’HERBE : Marcq-en-Barœul Pique-nique et animations sur la thématique impressionniste. Samedi 8 juin, 10h00 La Corderie entrée libre

Dans le cadre des 150 ans de l’impressionnisme, La Corderie organise un « Déjeuner sur l’herbe ». Venez avec votre pique-nique, votre plaid et votre parasol ou votre ombrelle et installez-vous au jardin. Pendant toute la journée, Les Trottoirs de l’art (des artistes peintres dans la ville) seront présents et croqueront cet instant, ouvert à tous les artistes amateurs ou non, avec votre matériel. Ils proposent également une table à « dessins » pour les artistes en herbe.

La Corderie 56 rue Albert Bailly 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « corderie@marcq-en-baroeul.fr »}]

