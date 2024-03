Déjeuner musical de Pâques Giffaumont-Champaubert, dimanche 31 mars 2024.

Déjeuner musical de Pâques Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

KC et Fred animeront en musique votre déjeuner de Pâques pour un moment délicatement délicieux ! Menu unique le dimanche midi. Pour réserver, merci de contacter l’accueil du casino le plus tôt possible. 49 49 EUR.

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

6, rue du Port

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est contact-lacduder@joa.fr

