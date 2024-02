DÉJEUNER DANSANT Garrebourg, dimanche 21 avril 2024.

DÉJEUNER DANSANT Garrebourg Moselle

Dimanche

Déjeuner dansant organisé par l’association Garr’Boule et animé par l’orchestre Tempo. Au menu jambon vigneron et frites, fromage, dessert et café. Sur réservation avant le 29/03/2024.Tout public

20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 12:00:00

fin : 2024-04-21

82 impasse de l’École

Garrebourg 57820 Moselle Grand Est

L’événement DÉJEUNER DANSANT Garrebourg a été mis à jour le 2024-02-22 par OT PAYS DE PHALSBOURG