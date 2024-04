Dégustation La Teurgoule de Janville Maison des Métiers d’Art Douains, samedi 11 mai 2024.

Dégustation La Teurgoule de Janville Maison des Métiers d’Art Douains Eure

L’Épicerie GVRNY vous invite pour une dégustation d’un savoureux dessert Normand La Teurgoule

C’est à la fin du 18ème siècle qu’un officier de la marine française rapporte en Normandie du riz de l’étranger. Le nom de cette recette sucrée provient du patois qui signifie La bouche tordue . Ce dessert forme une sorte de riz au lait très fondant. Les ingrédients sont du lait normand entier, du riz, du sucre, du sel et de la cannelle, ils cuisent lentement (environ 8 heures) au four à basse température dans un grand bol en terre cuite. Le riz au lait est cuit lorsque le dessus développe une croûte et que l’excès de liquide s’est évaporé.

Il y a plus de 30 ans Alain Urban en se remémorant ses souvenirs d’enfance décide de sauter le pas en fabricant La Teurgoule , à l’aide de son épouse Christine. La famille Urban fait connaître son produit en respectant scrupuleusement la recette originale sans colorant et sans conservateur.

Il développera au fil du temps trois parfums différents Cannelle, Vanille et Caramel au Beurre Salé d’Isigny.

En 2019, c’est Franck son fils qui continuera avec son équipe de pérenniser l’entreprise familiale avec pour seul objectif Le savoir-faire et la Tradition.

L’Épicerie GVRNY vous invite pour une dégustation d’un savoureux dessert Normand La Teurgoule

C’est à la fin du 18ème siècle qu’un officier de la marine française rapporte en Normandie du riz de l’étranger. Le nom de cette recette sucrée provient du patois qui signifie La bouche tordue . Ce dessert forme une sorte de riz au lait très fondant. Les ingrédients sont du lait normand entier, du riz, du sucre, du sel et de la cannelle, ils cuisent lentement (environ 8 heures) au four à basse température dans un grand bol en terre cuite. Le riz au lait est cuit lorsque le dessus développe une croûte et que l’excès de liquide s’est évaporé.

Il y a plus de 30 ans Alain Urban en se remémorant ses souvenirs d’enfance décide de sauter le pas en fabricant La Teurgoule , à l’aide de son épouse Christine. La famille Urban fait connaître son produit en respectant scrupuleusement la recette originale sans colorant et sans conservateur.

Il développera au fil du temps trois parfums différents Cannelle, Vanille et Caramel au Beurre Salé d’Isigny.

En 2019, c’est Franck son fils qui continuera avec son équipe de pérenniser l’entreprise familiale avec pour seul objectif Le savoir-faire et la Tradition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 15:00:00

fin : 2024-05-11 17:00:00

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon

Douains 27120 Eure Normandie

L’événement Dégustation La Teurgoule de Janville Douains a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération