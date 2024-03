Dégustation La Brûlerie de Bernay Maison des Métiers d’Art Douains, samedi 20 avril 2024.

Dégustation La Brûlerie de Bernay Maison des Métiers d’Art Douains Eure

En 2008, Sébastien Lerat passionné se reconvertit après un licenciement dans le secteur de l’automobile et reprend la Brûlerie de Bernay. En 2013, il s’inscrit pour la seconde fois au concours du meilleur torréfacteur de France et remporte la 1ère place.

Il affectionne particulièrement les cafés africains, notamment les petites plantations d’Ethiopie, du Burundi ou du Rwanda, mais aussi celles d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et d’Asie en Papouasie Nouvelle Guinée. Il est toujours à la recherche de nouveaux arômes, et souhaite importer du café de Sâo-Tomé, une petite île volcanique à 300 kms des côtes du Gabon dont il est tombé amoureux. Les habitants plantent leurs caféiers dans les forêts en ayant une démarche respectueuse de l’environnement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20 17:30:00

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon

Douains 27120 Eure Normandie

