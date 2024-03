DÉGUSTATION DE VINS Capestang, vendredi 26 avril 2024.

DÉGUSTATION DE VINS Capestang Hérault

Venez à la rencontre des producteurs de nos villages dans le cadre prestigieux du Canal du Midi ! Rendez-vous à partir de 18h au port de Capestang pour des dégustations de vins et de produits de terroir.

Le domaine La Provenquière et la Ferme Lo Masel seront présents

Venez nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26

Quai Elie Amouroux

Capestang 34310 Hérault Occitanie

