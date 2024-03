Dégustation de bières la Pichotte et le jus de pommes de la Ferme du Léché L’Isle-Jourdain, samedi 20 avril 2024.

Venez profiter d’une dégustation au Bureau d’Information Touristique de L’Isle-Jourdain pour découvrir la bière de la brasserie La Pichotte de Moussac-sur-Vienne. Mickaël Vatin vous fera découvrir toute la gamme de bières, fruitées, caramélisées… Laquelle vous plaira le plus ?

Les plus jeunes auront l’occasion de déguster le délicieux jus de pomme de la Ferme du Léché.

N’hésitez pas à vous inscrire à la visite de la Brasserie La Pichotte qui se déroule le vendredi 3 mai de 14h00 à 16h00.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20 12:30:00

1 Place d’Armes

L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine accueil@sudviennepoitou.com

