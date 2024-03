Dégustation conserverie artisanale AGDE Kerlouan, vendredi 26 avril 2024.

Dégustation conserverie artisanale AGDE Kerlouan Finistère

Le chantier d’insertion de l’AGDE, produit des bocaux sucrés et salés de manière artisanale sur sa conserverie située à Plabennec.

Bien plus qu’une entreprise traditionnelle, la structure a pour but d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi sur leur projet d’insertion professionnelle.

Lors de cette dégustation, vous serez amener à découvrir différents produits de la gamme! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 11:00:00

fin : 2024-04-26 12:30:00

Site de Meneham

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne contact@agde-lesneven.fr

