Degiheugi Orchestra Festival 1001 Notes Limoges Limoges, vendredi 19 juillet 2024.

À 20h30

Durée 70min

Guitare Musique Classique Musique Electronique

Cumulant plus de 35 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde, DEGIHEUGI est le beatmaker de référence du moment. Cet orfèvre du sample mixe électro, hip-hop, soul, funk, samba… et apporte à ses compositions une dimension orchestrale et puissante.

L’aventure Degiheugi Orchestra s’impose comme une évidence.

Accompagné sur scène par l’Orchestre symphonique 1001 Notes, la musique de DEGIHEUGI devient la BO d’un film imaginaire, ses morceaux possèdent une force narrative puissamment immersive.

16h00 CONCERT ENFANT

Tarif 6€ moins de 12 ans et 9€ adultes

Durée 40 minutes

Lieu en plein air dans le village du Festival 1001 Notes

20h00 APERO CONCERT

Tarif concert gratuit en plein air dans le village du Festival 1001 Notes

Durée 40 minutes

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 20:30:00

fin : 2024-07-19

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

