Défilé « Fier d’être dépanneur » Avermes Avermes Catégories d’évènement: Allier

Avermes

Défilé « Fier d’être dépanneur » Avermes, 28 mai 2022, Avermes. Défilé « Fier d’être dépanneur » Parc des expositions – Avenue des Isles Moulins Congrès Expo Avermes

2022-05-28 – 2022-05-28 Parc des expositions – Avenue des Isles Moulins Congrès Expo

Avermes Allier Organisé par l’association détentrice du Record du Monde de la plus Grande Parade de Camions de Remorquage obtenu à Moulins le 13 octobre 2018.



Exposition, démonstrations, défilé en ville. Restauration et buvettes sur place Parc des expositions – Avenue des Isles Moulins Congrès Expo Avermes

