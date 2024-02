Défi Nature Régional Giffaumont-Champaubert, mercredi 12 juin 2024.

Défi Nature Régional Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

Organisé par La Ligue Sport Adapté Grand Est.

Le Défi Nature Régional est un événement loisir non compétitif, ayant pour but de faire découvrir des activités de pleine nature, pas connues de tous, au public en situation de handicap mental et/ou psychique de tous niveaux.

Les défis pourront être choisis parmi un panel d’activités proposées, et se feront par équipe mixte de 7 sportifs.

Pour toutes demandes, ou informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Antoine Mion antoine.mion@sportadapte.fr / 07.82.00.10.49. .



Début : 2024-06-12

fin : 2024-06-13

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est antoine.mion@sportadapte.fr

