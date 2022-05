Defi Nature à Montarcher Montarcher Montarcher Catégories d’évènement: Loire

Montarcher

Defi Nature à Montarcher Montarcher, 22 mai 2022, Montarcher. Defi Nature à Montarcher Montarcher

2022-05-22 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-22 15:00:00 15:00:00

Montarcher Loire Montarcher Course nature qui rassemble cavaliers, traileurs et VTTistes, que ce soit en relais, en solo, en duo ou en triathlon, vous ne serez pas déçus de l’ambiance !

Venez découvrir nos magnifiques sentiers régionaux en prenant le départ d'un raid nature unique

