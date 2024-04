Défi 47 La cyclosportive du Lot-et-Garonne, édition 2024 Villeneuve-sur-Lot, dimanche 14 avril 2024.

Défi 47 La cyclosportive du Lot-et-Garonne, édition 2024 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Dans la perspective de l’accueil de l’arrivée de la 12ème étape du Tour de France 2024, c’est la ville de Villeneuve-sur-Lot qui accueillera cette année la 7ème édition du Défi 47 parrainée par Pierrick Fédrigo.

3 boucles sont proposées La « Gilles Canouet » (Rando 47 km), la « Anthony Langella » (Cyclo 80 km chronométrée) et la « Pierrick Fédrigo » (Granfondo 130 km chronométrée). Les organisateurs proposent des parcours aux exigences sportives mettant aussi en valeur les paysages et le patrimoine. Les parcours emprunteront les routes des communes du villeneuvois. Le grand parcours fera un détour sur les coteaux et balcons entre Lot et Garonne. La Randonnée empruntera majoritairement des voies vertes en longeant les berges du Lot. Les arrivées passeront par l’ascension de la côte du Mont Pujols.

La convivialité sera aussi au rendez-vous avec le « village » des producteurs et des partenaires. 15 15 EUR.

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@cd47ffc.fr

