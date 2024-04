Déferlante Percheronne La Loupe, dimanche 7 avril 2024.

Déferlante Percheronne La Loupe Eure-et-Loir

La course la plus folle de la région fait son retour ! Dépassez vos limites dans une course pas comme les autres.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire la.deferlante.percheronne@gmail.com

L’événement Déferlante Percheronne La Loupe a été mis à jour le 2024-04-02 par OT DU PERCHE