Dédicaces de Lise Le Musellec, d’Alain Vorimore et de Laëtitia Crnkovic Place Sainte-Anne Trégastel, mercredi 17 avril 2024.

Venez à la rencontre d’Alain Vorimore et de Lise Le Muzellec pour leur ouvrage « Abécédaire amoureux de Trégastel », et de Laëtitia Crnkovic pour son livre « Mer & Bien-être » ! Ce sera l’occasion d’échanger avec eux et de faire dédicacer vos livres, également en vente dans notre Boutik. .

Place Sainte-Anne Office de Tourisme

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

