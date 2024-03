Dédicace de Tim Probert Librairie Mollat Bordeaux, mercredi 24 avril 2024.

Dédicace de Tim Probert Venez rencontrer Tim Probert lors d’une séance de dédicace du tome 3 de son livre « Lightfall » aux éditions Gallimard. Mercredi 24 avril, 15h00 Librairie Mollat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Retrouvez le livre : https://urls.fr/HUZyUV

« La menace s’étend sur Irpa. Alors que leur communauté se met à l’abri, Béa et Cad se rendent à la Citadelle des Savoirs en espérant y trouver des réponses pour contrer les ténèbres. Mais la route est longue et les dangers sont nombreux. Un allié inattendu leur apporte néanmoins lumière et espoir. » ©Electre 2024

La dédicace se fera sur tickets distribués au moment de l’événement.

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine