Dédicace de Serge Le Tendre TARBES Tarbes, samedi 20 avril 2024.

Venez rencontrer Serge Le Tendre, un scénariste de bande dessinée français né le 1er décembre 1946 à Vincennes.

Le Tendre publie ses premiers scénarios en 1975 dans « Pilote » et « Tousse Bourin ». La même année, il débute « La Quête de l’oiseau du temps » dans « Imagine », luxueux fanzine dirigé par Rodolphe. La série, relancée pour Charlie Mensuel en 1982 et publiée ensuite par Dargaud, rencontre un très grand succès et est aujourd’hui considérée comme l’acte fondateur de « Heroic fantasy » en bande dessinée francophone.

Il crée ensuite avec Pierre Makyo et Alain Dodier en 1985 « Jérôme K. Jérôme Bloche », un détective dans la plus pure veine des histoires de détective, dont il abandonne le scénario après les deux premiers volumes, en 1987 « Le Cycle de Taï Dor », autre série d’Heroic fantasy à succès, « Labyrinthes » en 1993. Il s’occupe ensuite principalement de son western asiatique « Chinaman », inauguré avec « TaDuc » en 1997, avec neuf tomes jusqu’en 2007. Un dernier opus, nommé « Le Réveil du Tigre » paraît en 2021.

La librairie BD.vore en quelques mots…

C’est une librairie indépendante (réseau Canal BD) spécialisée BD, mangas et Comics, para-BD, ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h.

Pascale et Vincent ont repris la boutique en septembre 2023 ; ils y organisent des expositions et autres événements.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

TARBES 1 rue Georges Magnoac

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie bdvore@orange.fr

