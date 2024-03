Dédicace de Philippe Vuaillat Les vainqueurs de demain L’Astronome. Livres in Room Saint-Pol-de-Léon, samedi 13 avril 2024.

Dédicace de Philippe Vuaillat Les vainqueurs de demain L’Astronome. Livres in Room Saint-Pol-de-Léon Finistère

Après la chute de son réseau en 1942, une jeune étudiante aux Beaux-Arts est contrainte de fuir par la mer vers l’Angleterre. Suzanne remue ciel et terre à Londres et parvient à être renvoyée en France en support des maquis de l’Ain et du Jura. Elle y retrouve François à l’occasion du tournage d’un film clandestin. Ils mettront leur passion commune pour le cinéma et la comédie au service d’un objectif-clé de la France Libre en cette fin 1943 convaincre Londres du sérieux des maquis et de leur capacité à devenir une force d’appui en préparation des débarquements alliés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 12:30:00

Livres in Room 29 rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne contact@livresinroom.fr

