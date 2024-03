Dédicace d’Aurélie Fontaine Ce que peuvent les garçons Goater Livres in Room Saint-Pol-de-Léon, mercredi 10 avril 2024.

Dédicace d’Aurélie Fontaine Ce que peuvent les garçons Goater Livres in Room Saint-Pol-de-Léon Finistère

Aurélie Fontaine, autrice mais aussi animatrice d’ateliers autour des questions de consentement et des stéréotypes de

genre et créatrice du podcast Breton.ne.s et féministes, dresse dans cet ouvrage le portrait de garçons et d’hommes qui osent faire ce qui est traditionnellement assigné aux femmes. Les clichés y sont déconstruits à travers leurs points de vue. On y parle aussi d’éducation non-binaire et d’égalité des genres pour mieux casser les codes qui régissent la société

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Livres in Room 29 rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne contact@livresinroom.fr

