DEDANS MOI. LES ÉMOTIONS EN COULEURPar Filomène & Compagnie Dès 1 anJe suis rouge de rage, j’ai une peur bleue, je vois la vie en rose. »Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. Recevoir le monde qui nous entoure, le traverser…. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et parfois à dompter !Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, Dedans Moi dresse un portrait « haut en couleur » des petites et des grandes émotions. Une voix enfantine rythme l’histoire, tandis que des projections vidéo et les sonorités d’instruments aussi bizarres que loufoques participent à la création d’une atmosphère singulière DISTRIBUTIONUn spectacle de et avec Émilie Chevrier et Renaud DupréCréation musicale : Bernard AriuScénographie : Maurice Chevrier et Jean-Marc May Filomène et Compagnie Filomène et Compagnie

LA CARAVELLE MEAUX 10 rue Winston Churchill Seine-et-Marne

