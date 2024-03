Découvrir les oiseaux du Bassin La Teste-de-Buch, jeudi 18 avril 2024.

Quels oiseaux vivent sur le Bassin au fil des saisons ? Rendez-vous avec Béatrice aux Prés Salés Ouest, site protégé et renaturé en 2014, pour observer les différentes espèces et leur mode de vie De quoi se nourrissent les oiseaux ? Quel est leur habitat naturel ? La guide vous prêtera une paire de jumelle afin d’observer la faune et la flore au plus près

La visite part à partir de 4 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch 11 11 EUR.

Début : 2024-04-18 15:00:00

fin : 2024-04-18 17:00:00

Avenue des Ostréiculteurs

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

