Découvrir et préserver les plantes sauvages comestibles Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain, mardi 16 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-16 20:15 – 22:00

Gratuit : oui

Emmanuelle Guilbaudeau (Terra Herba) pratique l’herboristerie et organise des animations à la découverte du monde végétal. Venez découvrir lors de cette conférence comment connaitre les plantes sauvages comestibles, les recettes pour les cuisiner et les pratiques de cueillette respectueuses de l’environnement. Sur inscription. La Longère de la Bégraisière : tout un programme à découvrir !La Longère est un espace d’information et d’animation en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique. Tout au long de l’année, des temps de rencontre, d’échanges, des ateliers pratiques autour de la nature et de l’environnement sont organisés. Programme des animations de la Longère de la Bégraisière

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr 02 28 25 24 87