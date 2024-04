Découvrez Arzacq, bastide du Béarn Arzacq-Arraziguet, vendredi 12 juillet 2024.

Découvrez Arzacq, bastide du Béarn Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Située autrefois en zone frontalière côté anglais, son marché avait une importance régionale et lui a valu son statut de bastide. Avec Gilbert, accompagnateur en bastide, découvrez la place de la République avec ses galeries couvertes avec piliers et arcades, place du Marcadieu, la Tour de Peich et son toit à bosse, l’église Saint-Pierre, de belles maisons béarnaises avec pierres apparentes… Sur réservation avant le jeudi à 12h30. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 10:00:00

fin : 2024-07-12

Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@tourisme-nordbearn.fr

