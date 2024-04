Découvertes des dunes de Pirou Pirou, mercredi 24 juillet 2024.

Découvertes des dunes de Pirou

Au cours d’une balade à l’heure où le soleil décline sur l’horizon, venez découvrir la flore et la faune des dunes et laissez-vous surprendre par leur mode de vie particulier.

Rdv parking du Clos Marin à Pirou.

Gratuit. Sortie organisée par le conseil départemental de la Manche

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Début : 2024-07-24 20:30:00

fin : 2024-07-24 22:30:00

Pirou 50770 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

