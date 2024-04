" title="découverte sportive camping des tunnels Vallon-Pont-d’Arc" alt="découverte sportive camping des tunnels Vallon-Pont-d’Arc" />

découverte sportive camping des tunnels Vallon-Pont-d’Arc, lundi 5 août 2024.

découverte sportive dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 5 – 16 août camping des tunnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T06:00:00+02:00 – 2024-08-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-08-16T09:00:00+02:00 – 2024-08-16T18:00:00+02:00

Cette année le secteur jeunesse d’atouts ville partira en Ardéche pour développer avec les jeunes la découvertes de sports originaux qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer.

Le but est de permettre aux jeunes qui feront le voyage de se dépasser et de pratiquer des activités physiques à sensation.

Pour favoriser au maximum le vivre ensemble, nous séjournerons en tente et feront nous-même les repas.

Ils auront également l’occasion de découvrir la région par la pratiques d’activités de nature : randonnées à pieds et à vélo, bikathlon, spéléologie… et la participation à des animations en groupes organisées par l’équipe d’animation.

La période des jeux olympiques sera propice à la découverte de ces nouvelles activités et permettra de sensibiliser les jeunes à l’importance de la pratique d’un sport.

camping des tunnels route des gorges 07150 Vallon pont d'arc Vallon-Pont-d'Arc 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

