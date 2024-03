Découverte nocturne de Prissac entre patrimoine et biodiversité Prissac, vendredi 14 juin 2024.

Visites de sites, chantiers participatifs de restauration ou de rénovation, inventaire participatif du patrimoine bâti, initiations, ateliers thématiques… La Fabrique du Patrimoine est un projet collaboratif et porté par le Parc de la Brenne, autour du patrimoine bâti, des savoir-faire …

A la tombée de la nuit, nous partirons à la découverte d’un morceau des patrimoines de Prissac l’église Saint-Martin du XIIe et du XVe siècle et ses peintures murales, et la mairie du début du XXe siècle.

Après la visite de l’église, nous changerons de regard, et partirons à la recherche de ses occupants nocturnes, comme par exemple, les chauves souris ! Ces mammifères volants, extrêmement bien adaptés au monde de la nuit, et, qui, de par leurs morphologies et leurs comportements, sauront vous étonner !

Comment mettre en valeur le patrimoine historique de nos communes tout en protégeant ces espèces si vulnérables ? Nous tenterons de répondre ensemble à cette question ! EUR.

Début : 2024-06-14 20:30:00

fin : 2024-06-14 22:30:00

Place du 8 mai 1945

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

