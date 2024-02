Découverte nature au Massif des Agriers et dans la vallée du Chavanon Chamberet, vendredi 19 juillet 2024.

Découverte nature au Massif des Agriers et dans la vallée du Chavanon Chamberet Corrèze

Sortie découverte nature de 4 à 6 km commentée par Jean Claude Chataur animateur nature en partenariat avec la Ligue de l’enseignement FAL 19.

Accès gratuit , tout public, prévoir deux pique-nique pour la journée complète.

Inscription recommandée au 07 86 74 39 18

Rendez-vous 8h au parking de la Maison de l’Arbre de Chamberet, à 10h à St Etienne au Clos , à 14h à St Etienne au Clos pour la sortie d’écoute et d’observation en soirée.

Déplacement exclusivement en voiture particulière 1h30 à 2h.

Observations flore : Lys martagon, cerisier à grappes, sceaux de Salomon

Observations faune : Chauves souris

Observations site : Fosses à loups, fours à chaux

Ecoute et observation en soirée : des Engoulevents et rapaces nocturnes : chouette, hiboux grand duc… .

Début : 2024-07-19 08:00:00

fin : 2024-07-19 22:00:00

Maison de l’Arbre

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mchalard709@orange.fr

L'événement Découverte nature au Massif des Agriers et dans la vallée du Chavanon Chamberet