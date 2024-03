Découverte naturaliste d’une forêt humide Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, Noisy-le-Grand, dimanche 14 avril 2024.

Le Bois Saint-Martin est une forêt humide, mais qu’est ce que cela signifie ? Que nous aurons les bottes crottées à la fin de la promenade certes… mais aussi qu’il faut protéger ce territoire ! Pourquoi, comment ? Venez le découvrir à l’occasion d’une balade dans ce boisement protégé.

Nous parlerons mares, tourbières, amphibiens et libellules, mais aussi végétation et sol pour comprendre le fonctionnement d’une forêt humide et son interdépendance avec l’eau.

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France

R.E.N.A.R.D.