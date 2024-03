Découverte libre ou guidée d’un éco-jardin Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes Hannonville-sous-les-Côtes, dimanche 2 juin 2024.

Découverte libre ou guidée d’un éco-jardin Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 14h00 Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes Adultes : 5€ ; enfants : 3€ (6-12 ans) ; forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 13 €.

Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes 87, rue chaude, Hannonville-sous-les-Côtes, Meuse, Grand Est Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est L’éco-jardin, un lieu pour aiguiser vos sens et vos connaissances, où couleurs, saveurs, sons et odeurs vous charmeront. Initiez-vous aux bonnes pratiques de jardinage, en vous inspirant de nos aménagements et des astuces de Géo le Jardinier, pour avoir de beaux légumes et un jardin riche en biodiversité.

DR