Découverte et nombreuses animations au sein du parc Kiener à Wintzenheim Parc Kiener la Forge Wintzenheim Wintzenheim, samedi 1 juin 2024.

Découverte et nombreuses animations au sein du parc Kiener à Wintzenheim De nombreuses animations sont prévues ; contes, visites ornithologiques et historiques, vannerie, démonstration de travail sur bois, décoration d’un arbre, sentier pieds nus, atelier dessin, expositi… 1 et 2 juin Parc Kiener la Forge Wintzenheim Gratuité des activités, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

De nombreuses animations sont prévues ; contes, visites ornithologiques et historiques, vannerie, démonstration de travail sur bois, décoration d’un arbre, sentier pieds nus, atelier dessin, expositions photos, sortie chauve-souris. Ces animations se déroulent dans un parc historique planté il y plus de 150 ans, avec une biodiversité riche.

Toutes les animations sont proposées par des bénévoles.

Parc Kiener la Forge Wintzenheim Rue principale La Forge Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est 03 89 27 94 94 https://www.ville-wintzenheim.fr/ Parc historique crée en 1865, par Auguste-Napoléon BAUMANN, les espèces encore, sequoia, cèdres, chênes rouges sont représentatives de la palette végétale de l’epoque. ce parc n’a jamais était modifié depuis sa création Station SNCF à La Forge, parking dans le parc

DR