Découverte et initiation aux jeux de forces traditionnels Bretons à l’Ecomusée des Monts d’Arrée à Saint-Rivoal. Saint-Rivoal, mardi 30 avril 2024.

Découverte et initiation aux jeux de forces traditionnels bretons

Krog perchenn (perche à l’ancienne sur le côté), distokañ ar c’hravaz (soulever de civière), reudañ an ahel karr (essieu à une main), etc. autant de jeux de forces traditionnels à découvrir ! Venez vous initier à ces pratiques traditionnelles et populaires encore bien vivantes sur nos territoires ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-04-30 16:00:00

Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne contact@ecomusee-monts-arree.fr

