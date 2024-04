Découverte et apprentissage de la plongée en Méditerranée Camp du domaine Bormes-les-Mimosas, samedi 20 avril 2024.

Découverte et apprentissage de la plongée en Méditerranée dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 28 avril Camp du domaine Quotient familial de 0 à 525€ = 81.45€, de 526 à 700€ = 86.85€, de 701 à 900€ = 145.62€, de 901 à 1500€ = 261.27€, plus de 1501€ = 275.67€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T08:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T08:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Le séjour de vacances « Découverte et apprentissage de la plongée en méditerranée » a pour but de faire découvrir la plongée en milieu naturel aux jeunes du territoire de la Communauté de Communes du Vimeu.

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Vimeu est partenaire du club Amiens Sub domicilié à Amiens.

Ce partenariat permet aux jeunes du territoire de profiter d’une préparation au niveau 1 de plongée pour les jeunes de moins de 14 ans et au niveau 2 pour les plus de 16 ans.

Cette formation est dispensée soit au centre aquatique Vimeo à Friville-Escarbotin soit au Nautilus à Amiens.

Afin de mettre en situation les différents acquis pratique, un séjour de vacances est mis en place en bord de mer.

En plus de l’aspect pratique, des cours théoriques liés à la plongée sont dispensés par les moniteurs diplômés du club.

Le club « Amiens sub » a souhaité mettre en place pour ses adhérents un séjour à Bormes les mimosas pendant les vacances de printemps 2024.

Afin de valider les différents niveaux le CAJ du Vimeu va se greffer au séjour du club. Ainsi, les moniteurs du club seront sur place pour encadrer les jeunes.

Les adhérents du club géreront de leur côté la vie quotidienne.

Le CAJ quant à lui gérera en gestion autonome la vie quotidienne. L’hébergement sous tente se fera au camp du domaine à Bormes les mimosas.

Les menus, les courses, la préparation des repas, la vaisselle et l’ensemble de la gestion de la vie quotidienne sera géré en collaboration entre les jeunes et les membres de l’équipe d’encadrement du séjour.

Le transport entre le Vimeu et Bormes s’effectuera à l’aide de 2 mini-bus 9 places. L’aller et le retour se fera en 2 fois 2 jours (samedi et dimanche) afin de respecter les heures de transport. Un hébergement sera prévu à mi-parcours.

Sur place, les activités auront lieu du lundi au vendredi. Elles seront constituées :

– Des sessions de plongée encadrées par les moniteurs d’Amiens sub et des installations du club Aquabormes sur place (1 plongée par jour pour les jeunes qui préparent le niveau 1 et 2 plongées pour le niveau 2),

– Des découvertes de l’environnement et de la région sur les temps libres,

– Des jeux sur le thème des Jeux Olympiques de Paris au cours des veillées.

Camp du domaine 2581, route de Bénat 83230 Bormes-les-Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 La Favière Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Communauté de Communes du Vimeu