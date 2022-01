Découverte d’une grange écologique Nans-sous-Sainte-Anne, 26 janvier 2022, Nans-sous-Sainte-Anne.

Découverte d’une grange écologique Nans-sous-Sainte-Anne

2022-01-26 14:30:00 – 2022-01-26

Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Nans-sous-Sainte-Anne

Les bénévoles de l’association ECHEL ont oeuvré plusieurs mois pour la construction de leur grange. Alliant matériaux naturels et énergies renouvelables, elle domine Nans sous Saint-Anne. Venez la découvrir et dialoguer avec les bénévoles présents qui expliqueront le chantier:

ateliers participatifs d’architecture / choix constructifs, insertion dans le paysage, respect des arbres et du sol, chantiers participatifs, auto-construction et auto-financement,

récupération de matériaux, autonomie énergétique…

+33 3 81 49 82 99

Nans-sous-Sainte-Anne

