Découverte d’un jardin où règne la biodiversité Terre de rêves Saint-Mihiel, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre accompagnée ; l’attention du visiteur sera attirée sur la découverte du jardin à travers le ressenti, avec des poses pour écouter, sentir, goûter parfois et se laisser aller à la contemplation, et pourquoi pas à ressentir au delà des 5 sens.

Terre de rêves 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 26 99 http://www.terre-de-reves.fr Un jardin de 4000 m2, où il fait bon se promener, s’asseoir, et se laisser bercer par les chants d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se mêlent et s’entrelacent dans un ensemble où la nature trouve sa place et où la biodiversité est reine. Située à la sortie de la ville – Au bord de la route

©j-p Herbeth