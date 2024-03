Découverte d’un jardin d’inspiration asiatique Parfum d’Asie Magnac-sur-Touvre, vendredi 31 mai 2024.

Découverte d’un jardin d’inspiration asiatique Visite libre avec découverte d’une multitude de plantes des 4 continents et d’un petit jardin d’inspiration japonaise en évolution. Chaque année, de nouvelles plantes sont installées par les propriét… 31 mai – 2 juin Parfum d’Asie 3€, gratuit -13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre avec découverte d’une multitude de plantes des 4 continents et d’un petit jardin d’inspiration japonaise en évolution. Chaque année, de nouvelles plantes sont installées par les propriétaires passionnés.

Parfum d’Asie 33 rue Jules-Verne, 16600 Magnac-sur-Touvre Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 14 87 76 56 Ce jardin contemporain rassemble une belle collection de plantes (800 variétés), venant pour la plupart d’Asie Centrale, de Chine, du Japon et aussi d’autres horizons. Constitué de petits sous-espaces, la déambulation permet la découverte d’une collection de pommiers du Japon (18 variétés) et de graminées mélangés à des arbustes et des vivaces. Un jardin asiatique, nouvellement créé, complète la visite.

© Michel Villard