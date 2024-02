Découverte d’un gabion flottant Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles, lundi 5 août 2024.

Découverte d’un gabion flottant Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles Calvados

Visitez un gabion, petite hutte conçue pour flotter à marée haute et utilisée pour la chasse nocturne au gibier d’eau vous découvrirez sa guichette, son camouflage dernier cri, son aménagement tout confort… Autour de la mare, un passionné explique ses techniques et vous raconte souvenirs et secrets d’estuaire. (Dès 6 ans)

Inscription à l’office de tourisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 15:00:00

fin : 2024-08-05

Maison de la nature et de l’estuaire Boulevard maritime

Sallenelles 14121 Calvados Normandie

