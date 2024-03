Découverte du travail du verre et de l’argent aux chalumeaux pour réaliser des bijoux uniques. Langrune-sur-Mer, vendredi 5 avril 2024.

Dans mon atelier vous pourrez observer le travail du verre au chalumeau. Les perles sont créées à partir de verre italien de la marque Effetre (Ile de Murano) sous forme de tiges à l’aide du chalumeau. Les effets de motifs sont obtenus par pose de différentes couleurs et déplacements à la chaleur dans du verre transparent le plus souvent. Selon le modèle les perles ont de 0 à 2 trous. Les perles sont ensuite montées sur argent massif les apprêts sont pour la plupart réalisés sur mesure pour s’adapter à la perle. Ainsi les bijoux peuvent être réalisés sur commande en choisissant les couleurs, le modèle et la taille. Dans l’atelier vous pourrez faire une formation de 3 heures sur le travail du verre et à venir une formation sur le travail de l’argent (plaque ou fil).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

41B Voie du 48e Commando

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie marie.lefort@laposte.net

