Découverte du potager de Jeanne et récolte des courgettes Route De la Cabanne Noire Istres, mercredi 22 mai 2024.

Découvrez avec les propriétaires le potager de Jeanne, en agriculture biologique et participez à la récolte des courgettes sur le domaine.

Cette propriété familiale bénéficie d’un environnement remarquable entre champs d’oliviers et l’étang de Citis.



A votre arrivée vous serez accueillis par Karine Recalt, qui vous présentera l’activité du Domaine. Elle vous guidera ensuite à travers les différentes parties de l’exploitation et vous offrira un aperçu des avantages de la culture biologique, telle que l’utilisation de compost ou la gestion des nuisibles sans produits chimiques.



Les participants seront également invités à participer au processus de récolte des courgettes, passant par la sélection de courgettes mûres, les récolter avec soin et les manipuler avec délicatesse pour éviter les dommages. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 16:00:00

Route De la Cabanne Noire La Salle de L’Espillier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Découverte du potager de Jeanne et récolte des courgettes Istres a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme d’Istres