Découverte du petit jardin d’ornement de la médiathèque de Jurançon Médiathèque de Jurançon Jurançon, vendredi 31 mai 2024.

Découverte du petit jardin d’ornement de la médiathèque de Jurançon Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai et 1 juin Médiathèque de Jurançon Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T13:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Découvrez le jardin d’ornement de la médiathèque sa composition, ses fleurs, ses plantes, ses arbres…

Médiathèque de Jurançon Rue Louis Barthou 64110 Jurançon Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 64 64 10 66 https://l.conrad@agglo-pau.fr https://www.facebook.com/reseaudesmediatheques La médiathèque propose une grande diversité de documents pour tous, une grainothèque et un jardin ouvert toute l’année.

Chaleureuse, conviviale et spacieuse, elle est un lieu propice à la détente, la lecture et au partage autour d’animations participatives.

Vous trouverez également une boite de retour, pour rendre vos documents 24h/24.

Horaires d’ouverture

Mardi et Jeudi 13h30-18h

Mercredi, Vendredi et Samedi 10h-12h et 13h30-18h Lignes de bus T1, 14 (Arrêt Mairie de Jurançon) / Parking

©Laetitia Conrad