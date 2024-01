DÉCOUVERTE DU MONDE SOUTERRAIN EN MODE SPÉLÉO Aspet, samedi 24 février 2024.

DÉCOUVERTE DU MONDE SOUTERRAIN EN MODE SPÉLÉO Aspet Haute-Garonne

Partez à la découverte du monde souterrain sans difficulté particulière, accessible à tous. Une belle activité à réaliser en famille à Aspet, au cœur du Comminges et des Pyrénées ! Une sortie à déguster sans modération !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Dans une grotte, à Aspet, à tendance horizontale (pas d’obstacle nécessitant du matériel), présentant des paysages variés et représentatifs du monde souterrain petites salles, galeries spacieuses ou… pas, toboggans, petits ressauts, concrétions. Une sortie idéale pour une première approche de la spéléologie en douceur tout proche de Toulouse, Luchon et l’Ariège. Mais attention, il est bien possible que certains y prennent goût !25 EUR.

RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE ARMAND LATOUR

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24



L’événement DÉCOUVERTE DU MONDE SOUTERRAIN EN MODE SPÉLÉO Aspet a été mis à jour le 2024-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE