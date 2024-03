Découverte du Jardin retrouvé des noms et des plantes Jardin retrouvé des noms et des plantes Pontoise, samedi 1 juin 2024.

Découverte du Jardin retrouvé des noms et des plantes Quelles fleurs se cachent derrière ces noms bibliques ? A vous de jouer ! Vous découvrirez dans ce jardin des passiflores, des roses de Pentecôte, des trompettes de Jéricho… 1 et 2 juin Jardin retrouvé des noms et des plantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Quelles fleurs se cachent derrière ces noms bibliques ? A vous de jouer ! Vous découvrirez dans ce jardin des passiflores, des roses de Pentecôte, des trompettes de Jéricho…

Jardin retrouvé des noms et des plantes 25 rue Thiers 95300, Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France Quelles fleurs se cachent derrière ces noms bibliques ? A vous de jouer ! Vous découvrirez dans ce jardin des passiflores, des roses de Pentecôte, des trompettes de Jéricho…

©Ville de Pontoise