Découverte du jardin de Pline l’ancien Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Chassenon, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T13:30:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir le Jardin de Pline l’ancien, ses 6 parterres de plantes thématiques et utilisées à l’époque gallo-romaine ainsi que son potager et les légumes présents sur la table des nos ancêtres.

Le jardin est inclus dans le tarif d’entrée du site, des cartels et le plan de chaque parterre sont disponibles sur place en français et anglais.

Les jardins de Pline l'ancien – Cassinomagus Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, Nouvelle-Aquitaine Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine Implanté sur le site gallo-romain de Cassinomagus, le Jardin de Pline l'Ancien s'intègre à un ensemble archéologique de plusieurs hectares. Inspiré de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, il a une vocation conservatoire de plantes typiques de l'antiquité gallo-romaine. Il présente plus de 100 plantes, organisées selon leurs usages. Un jeu de senteur permet de reconnaitre les espèces odorantes. Le Petit Potager vient compléter la valorisation des espèces connues au Ier siècle. Une partie non visible des vestiges est restituée par une symbolique végétale.

©pierre Holley