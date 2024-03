Découverte du Hatha Yoga De Terre En Etoiles Jumilhac-le-Grand, mercredi 10 avril 2024.

Approche du postural, travail du souffle, Mudras, Mantras en Hatha Yoga et Yoga Egyptien / Pour tous , toutes , tous niveaux et tous âges

Venir avec une tenue souple, apporter une serviette de propreté ou un tapis personnel (matériel à disposition) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 18:30:00

fin : 2024-04-10 19:45:00

De Terre En Etoiles 1762, route des Villages, Sazerat

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine deterreenetoiles@laposte.net

L’événement Découverte du Hatha Yoga Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2024-03-14 par Isle-Auvézère