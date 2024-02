Découverte du domaine des 3B et de l’agriculture biologique Le domaine des 3 B Istres, samedi 27 avril 2024.

Comment concilier agriculture biologique et biodiversité ? C’est ce que s’évertue à faire le Domaine des 3B à Entressen avec une gestion respectueuse de l’environnement. Venez visiter le domaine pour connaître les secrets d’une agriculture permettant l’épanouissement de la biodiversité. Refuge LPO, Brigitte vous présentera notamment les mécanismes mises en place pour favoriser et préserver la biodiversité sur le domaine.

Avec vente de ses fruits et légumes de saison, ainsi que la présence d’un marché artisanal de producteurs bio. .

2024-04-27 10:00:00

2024-04-27 11:30:00

Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

