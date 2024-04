Découverte des vitraux de l’église Neuvy-Saint-Sépulchre, dimanche 11 août 2024.

Partez à la découverte des églises de la Vallée Noire.

Gérard Guillaume, passionné d’art et d’architecture religieuse vous propose de découvrir l’architecture et les vitraux de la Basilique de Neuvy Saint-Sépulchre et de l’église de Saint Denis de Jouhet. .

Début : 2024-08-11 15:00:00

fin : 2024-08-11

basilique Saint-Etienne

Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire

