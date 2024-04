Découverte des Trésors de l’océan à marée basse Rue de Renaron Saint-Pierre-Quiberon, mardi 20 août 2024.

Avec Charlotte, venez explorer le temps d’une sortie à marée basse et partez à la découverte des milles et une vies cachées du peuple de l’estran. Crabes, crevettes, étoiles de mer et berniques n’auront plus de secret pour vous! Découvrir, observer, comprendre, protéger! Pas de récolte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 10:00:00

fin : 2024-08-20 12:00:00

Rue de Renaron Plage du Foso

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne quibtao56@gmail.com

