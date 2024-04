Découverte des savoir-faire des jardiniers du domaine Château et parc de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, samedi 1 juin 2024.

Venez rencontrer les jardiniers du domaine de Champs-sur-Marne et échanger avec eux sur leur travail au sein de ce grand jardin de 85 hectares.

Vous pourrez notamment voir des démonstrations de taille de topiaire, et profiter de l’atelier de rempotage et poser vos questions sur les techniques et les matériels utilisés.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable.

© Isabelle Bertrand / Centre des monuments nationaux