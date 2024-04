Découverte des plages rocheuses de la Seine-Maritime à Yport Yport, lundi 26 août 2024.

Découverte des plages rocheuses de la Seine-Maritime à Yport Yport Seine-Maritime

SORTIE NATURE ET LITTORAL

Découverte du littoral.

Découverte des falaises, de la faune et la flore, et des plages de galets seinomarines. Initiation à la pêche à pied. Possibilité d’apporter seaux et épuisettes pour les enfants.

RDV sur le front de mer, face au casino.

Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 09:30:00

fin : 2024-08-26

Yport 76111 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

L’événement Découverte des plages rocheuses de la Seine-Maritime à Yport Yport a été mis à jour le 2024-03-31 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp