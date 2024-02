Découverte des métiers de la Direction des créances spéciales du Trésor Châtellerault, mardi 9 avril 2024.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) présente les emplois offerts par la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) auprès des demandeurs d’emploi et des étudiants.

A ce titre, nous proposons, dans le cadre de la Quinzaine de l’emploi public, une journée de présentation de nos métiers et de nos missions.

Les demandeurs d’emploi et les étudiants peuvent s’inscrire et découvrir les missions de la DCST.

– 9h30 -10h30 Visioconférence pour les demandeurs d’emploi sur inscription

– 11h00 12h00 Visioconférence pour les lycéens et étudiants sur inscription

– 14h00 16h00 Portes ouvertes sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 09:30:00

fin : 2024-04-09 10:30:00

22 boulevard blossac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

