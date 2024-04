Découverte des mares Arinthod, vendredi 19 avril 2024.

Sortie à la découverte des mares le vendredi 19 avril à Chisséria.

Le temps d’une soirée, partez à la rencontre des mares et de leurs habitants, pour en apprendre plus sur la richesse et l’importance de ces milieux !

Au programme

• Visite d’un réseau de mares restaurées

• Animation ludique autour d’une mare et découverte de la biodiversité qui s’y cache (amphibiens, végétation, invertébrés aquatiques…).

Le lieu de rendez-vous sera transmis au moment de l’inscription.

Prévoir une lampe, des chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Inscriptions par mail ou téléphone.

Sortie limitée à 20 personnes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19

Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté annesophie.mennetrier@terredemeraude.fr

